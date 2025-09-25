Neşet Ertaş, Vefatının 13. Yıl Dönümünde Anıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 13'üncü yıl dönümünde andı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Türkülere bir ömür adayan Neşet Ertaş'ı vefatının 13'üncü yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Abdal geleneğinin bağrından kopan güçlü sesi Anadolu'ya kök salmış türkülerinde bugün hala yankılanmaktadır. Bozlak türkülerinin feryadını, Anadolu'nun sevincini, hasretini, özlemini türkülerle buluşturan büyük halk ozanımız, mütevazı yaşamı ve eşsiz sanatıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşmiştir. Geride bıraktığı miras, sadece bir müzik hazinesi değil; aynı zamanda kültürümüzün ve ortak hafızamızın da en değerli köklerinden biridir. Onun sazından yükselen ezgiler ve sözlerinden dökülen anlamlar, kültür ve sanat hayatımızda her zaman yaşayarak gelecek nesillere ilham vermeyi sürdürecektir. Bozkır'ın Tezenesi'ni rahmetle yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.