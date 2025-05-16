Nazlı Hacıalioğlu ve Thanasis Vasilopulos’un Konseri, Türkiye-Yunanistan Kültürel İlişkilerini Güçlendiriyor

TÜRK piyanist Nazlı Hacıalioğlu ve Yunan klarnet virtüözü Thanasis Vasilopulos, Yunanistan'ın başkenti Atina'da konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunanistan Kültür Bakanlığının himayelerinde, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteklediği bu etkinlik, iki ülke arasında kültürel iş birliğinin güçlenmesine katkı sağladı.

Etkinlik kapsamında Atina'da bulunan YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, kültür ve sanatın insanları birbirine yaklaştırmadaki önemine vurgu yaparak "Kültür ve sanata son yıllarda daha fazla önem veriyoruz çünkü insanları birbirine yaklaştıracak en güçlü unsurun kültür olduğunu düşünüyoruz" dedi. Aliy, bu konserin Yunanistan'daki ilk etkinlikleri olduğunu belirterek, benzer organizasyonların devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, açılış konuşmasında, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son iki yılda olumlu bir sürece girildiğine dikkat çekerek "Aramızdaki mevcut fikir ayrılıklarına rağmen ortak hedefimiz; her iki halkın da faydası için ilişkimizi her alanda geliştirmektir. Kültür de bu çabanın önemli bir parçasıdır" diye konuştu.

Nazlı Hacıalioğlu, sahnede olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek "Müzik insanları birleştiren evrensel bir dil ve bu akşam bunu çok güçlü bir şekilde hissettik" dedi. Vasilopulos ise "Türkiye'den harika dostlarım var. Bu tür etkinlikler, bizlerin bağlarını daha da güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.