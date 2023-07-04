Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde Göle Maya Çalındı

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde doğan Türk mizahının usta ismi ve halk filozofu Nasreddin Hoca, adını taşıyan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde göle maya çalınarak anıldı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, deprem nedeniyle bu yıl şenlik yapmadıklarını ifade ederek, 'Bu seneki festivalimizin bütçesini deprem bölgesine aktardık. Oradaki vatandaşlarımızın barınma ve diğer ihtiyaçları için harcandı. Bu senede, bu şekilde göle maya çalmak ve seminerlerle Nasreddin Hocamızın, doğumunu, şenliklerini gerçekleştiriyoruz' dedi.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde doğan Türk mizahının usta ismi ve halk filozofu Nasreddin Hoca, adını taşıyan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde göle maya çalınarak anıldı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, deprem nedeniyle bu yıl şenlik yapmadıklarını ifade ederek, "Bu seneki festivalimizin bütçesini deprem bölgesine aktardık. Oradaki vatandaşlarımızın barınma ve diğer ihtiyaçları için harcandı. Bu senede, bu şekilde göle maya çalmak ve seminerlerle Nasreddin Hocamızın, doğumunu, şenliklerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

?Sivrihisar Belediyesi bu yıl 7'nci kez Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali düzenledi. Organizasyonda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle şenlikler iptal edilirken, sadece anma programı olarak yapıldı. Nasreddin Hoca Mahallesi'ndeki Bağbaşı Göleti'ndeki anma programına Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci ile çok sayıda öğrenci katıldı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci, göle maya çaldı. Ardından ise Sivrihisar Müftüsü Mustafa Budak tarafından dua edildi. Programa katılan çocuklar arasında da yoğurt içinde altın bulma yarışması düzenlendi. Çocuklar ellerini kullanmadan yoğurt tepsisi içindeki altını bulmaya çalıştı.

Sivrihisarlı temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci ise dualar ederek göle maya çaldıklarını ifade ederek, "Allah bir daha böyle bir felaketler, acılar, musibetler göstermesin diye göle mayamızı bu niyetle çaldık. Rabbim inşallah bu ülkeye bir daha böyle bir acı, felaket göstermez. Tüm dünyaya, tüm insanlara huzur, mutluluk, sağlık dolu günler gösterir inşallah" diye konuştu.