Haberler

Erzurum'daki Narman Peri Bacaları'nda yaz güzelliği yaşanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan ve ABD'deki Büyük Kanyon'a benzerliğiyle bilinen Narman Peri Bacaları, yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. 'Kırmızı Periler Diyarı' olarak da anılan bölge, kızıl vadileri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Erzurum'un Narman ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Narman Peri Bacaları, yaz mevsiminde ziyaretçilerini ağırlıyor.

ABD'deki Büyük Kanyon'a benzerliğiyle öne çıkan 12 kanyondan oluşan bölge, son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında yer alıyor.

Güneşli havayı değerlendiren çok sayıda ziyaretçi, oluşumunun yaklaşık 300 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen kızıl vadilerde gezinti yaptı. Doğal oluşumlar arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler fotoğraf çektirdi, bazıları ise at sırtında bölgeyi gezme imkanı buldu.

Halk arasında "Kırmızı Periler Diyarı" olarak da bilinen Narman Peri Bacaları, kızıl kaya oluşumları ve çevresindeki yeşil dokunun oluşturduğu manzarayla ilgi görüyor.

Yazın ziyaretçi yoğunluğunun arttığı bölge dronla da görüntülendi.

Kaynak: AA / Talha Koca
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum

İki büyükşehirin içme suyu kaynağında bulundu! Yapısı pamuk gibi
Midyeci Ahmet, evlilik için ilan verdi! İşte istediği kadında aradığı şartlar

Midyeci Ahmet, evlilik için ilan verdi! İşte sunduğu kriterler
Zincir market şubesinde ölüme davetiye! Tarihi geçmiş 135 gıda reyondan indirilmedi

Zincir markette ölüme davetiye! Tam 135 gıdayı satmaya devam ettiler
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı

15 Temmuz gecesi, Obama bakın neredeymiş?
Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı

Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı