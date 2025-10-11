Nallıhan Kuş Cenneti'nde Foto Safari Sergisi Açıldı

ANKARA'da, ' Nallıhan Kuş Cenneti ve Korunan Alanlar 8'nci Foto Safari' sergi açılışı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Başkent Ankara Meclisi tarafından Ankara Kent Konseyi Merkezi'nde düzenlenen törene Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ile çok sayıda davetli katıldı. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, fotoğrafların bir tapu olduğunu ve gelecek nesillerin fotoğraf üzerinden hikayeleri yaşatacaklarını belirtti. Yılmaz, "Nallıhan sadece kuşların değil vicdanı olan herkesin cennetidir. 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cenneti, doğanın en zarif melodilerinin yankılandığı yerdir. İnsanın doğayı değil, doğanın ve kuşların insanı yönettiği yerin adıdır Nallıhan Kuş Cenneti. Ne oldu orada? Belki insanlık tarihinin dikkatini çekecek büyük bir iş ve Anadolu coğrafyasını yeniden dünyanın kalbi yapacak büyük bir hikayeye ev sahipliği yaptı. İlk kez insanlar, kuşlara yol verdi. 50 binden fazla kuşun yaşadığı bölgede insanlar otoyolları inşa ederken kuşlara zarar vermeyecek şekilde yerin altına alındı ve kuşlar da doğaya terk edildi" ifadelerini kullandı.

'IN GÜCÜYLE ANLATACAĞIZ'

Yılmaz, Nallıhan Kuş Cennetinin jeolojik yapısıyla adeta bir açık hava laboratuvarı olma özelliği taşıdığını söyleyerek, "Burada foto safariye çıkan sanatçıların çektiği her bir kare hikayenin bir parçası, hatta tanığı oldu. Bu emeği 3 bin yıllık kentimiz adına tarihi bir hikaye olarak görüyorum. İğne oyasından başlayarak, bu kentin endemik bitkilerinden coğrafi işaretli ürünlerine kadar 200 milyar dolarlık bir ekonomisi olan geleneksel mesleklerle cari açığı kapatacak büyük hikayenin; üretim kadar, top kadar, tüfek kadar, savunma sanayi kadar değerli olduğunu ancak fotoğrafın gücüyle anlatacağız ve genç kuşakların bu alanla tanışmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Ödül töreninin gerçekleştirilmesinin ardından sergi açılışı yapıldı. Sergi, 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.