Nallıhan'da Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali Başlıyor

Nallıhan'da Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali Başlıyor
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali, 29 Temmuz'da başlayarak 5 gün sürecek. Festivalde çeşitli ülkelerden gelen konukların gösterileri yer alacak.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali kapsamında gösteri sunulacak.

Tarihi İpek yolu üzerinde bulunan Nallıhan ilçesinde 29 Temmuz'da başlayıp, 5 gün sürecek Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali kapsamında gösteri gerçekleştirilecek.

31 Temmuz Perşembe günü Nallıhan'da yapılacak gösteriler için Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, yaptığı açıklamada "Çeşitli ülkelerden gelen konuklarımızı Nallıhan'da misafir edeceğiz. Harika gösterileri izlemek üzere tüm halkımızı davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Kültür Sanat
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