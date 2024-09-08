Myra Antik Kenti'nde Bin Çiçek Tekniğiyle Üretilmiş Cam Kaplamalar Bulundu

ANTALYA'nın Demre ilçesinde sürdürülen Myra Antik Kenti ve Limanı Andriake kazılarında, Türkiye'de ilk kez 'millefiori' (bin çiçek) tekniğiyle üretilmiş çok sayıda cam kaplama levhaya ulaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle sürdürdüğü kazılarda, 'millefiori' olarak adlandırılan teknikle üretilmiş çeşitli miktarda cam kaplama levhaya rastlandı. Önemli yapılarda kullanıldığı belirtilen özel yapı iç dekorasyon malzemesinin Andriake'de çeşitli miktarda bulunması uzmanlar tarafından önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak nitelendirildi. Türkiye'de bu boyutuyla ilk kez rastlanılan buluntular, zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkat çekiyor. Düz plaka formundaki kaplamalar, döneminin lüks dekorasyon malzemeleri olarak çeşitli renklerde çiçekler ve geometrik formlarıyla zengin bir çeşitliliğe sahip. Andriake Agorası'nın liman tarafındaki gümrük bölgesinde bulunan 42 numaralı mekanda ortaya çıkan yüzlerce parça üzerinde çalışmalar sürüyor. Andriake liman yerleşimindeki buluntuların, milattan sonra 5'inci yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Andriake'de gün ışığına kavuşturulan cam levhalarla birlikte aynı dekorasyon düzenlemesinde kullanılmış olan küçük kare ve yuvarlak cam rozetlerden ve bu levhaların yine camdan yapılmış çerçevelerinden de çok sayıda buluntu yer alıyor. Andriake'deki Granarium ve Agora kavşağında, batı Agora Sokağı'nın baş köşesinde, limanın en önemli yerinde konumlanan yapıda bulunan kıymetli dekorasyonları ve plan özellikleriyle yapının bir yönetim binası olduğu düşünülüyor.

'ÇOK ÖZEL BULGULARA ULAŞTIK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Andriake kazılarında çok özel bulgulara ulaştık. Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projemiz kapsamında sürdürülen kazılarda 'Millefiori' olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandı. Önemli yapılarda kullanıldığı bilinen bu özel yapı iç dekorasyon malzemesine bu boyutuyla Türkiye'de ilk kez rastlanıyor. Andriake'de keşfettiğimiz zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkatleri çeken düz plaka formundaki millefiori kaplamalar ülkemiz için yılın bulguları arasında sayılabilecek kadar önemli. Önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak tanımlanan buluntuları gün ışığına kavuşturan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ile Akdeniz Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.