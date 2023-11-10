Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Karaman'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümü Karaman'da düzenlenen törenle anıldı. Törene, Karaman Valisi, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, üniversite rektörü, askeri ve sivil erkan katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde Karaman'da düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan törene, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, askeri ve sivil erkan katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından anma etkinlikleri Piri Reis Kültür Merkezi'ndeki programla devam etti. - KARAMAN