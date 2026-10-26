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Mustafa Boran Durgun, festivalde Çeşme'de bestelediği eserleri seslendirdi

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Mustafa Boran Durgun, festivalde Çeşme'de bestelediği eserleri seslendirdi
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Çeşme Kalesi'nde İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Mustafa Boran Durgun, Çeşme'de bestelediği özgün eserlerini dinleyicilerle buluşturdu. Konserde öğrencisi Nursu Ağaner bas gitarıyla Durgun'a eşlik etti.

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme Kalesi'nde sahne alan besteci ve sanatçı Mustafa Boran Durgun, Çeşme'de bestelediği özgün eserlerini dinleyicilerle buluşturdu. Konserde Durgun'a, öğrencisi Nursu Ağaner bas gitarıyla eşlik etti.

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında tarihi Çeşme Kalesi'nde Mustafa Boran Durgun konseri gerçekleştirildi. Sanatçı, programda kendi bestelerini seslendirirken eserlerinin ortaya çıkış hikayelerini de dinleyicilerle paylaştı. Konserde, Mavi Canlar Orkestrası'ndan öğrencisi Nursu Ağaner de bas gitarıyla Durgun'a eşlik etti.

Çeşme'nin tarihinden ilham alan türkü

Durgun, konserinde "Starlight Moment" serisinden seçkilerin yanı sıra söz ve müziği kendisine ait olan "Çeşme'de Bir Aşk Destanı" adlı Ege türküsüne de yer verdi. Çeşme'nin tarihi ve kültürel dokusundan ilham alarak bestelediği eseri seslendiren sanatçı, ilçede ürettiği müzik çalışmalarını festival kapsamında sanatseverlerle buluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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