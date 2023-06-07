Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi Sezonu Ressam Nihat Kahraman'ın Sergisiyle Kapatıyor

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, sezonu ressam Nihat Kahraman'ın 'Renklerle Senfoni' isimli sergisiyle kapatıyor. Sergi, 26 Haziran'a dek ücretsiz gezilebilecek.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sezonun son sergisi açıldı. Ressam Nihat Kahraman'ın 'Renklerle Senfoni' isimli sergisinin açılışı, Antalya'nın iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı serginin açılışına Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal ile birlikte katıldı.

Açılışta ressam Kahraman, sergiyi Antalya'da ve Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkan Uysal ise açılış için bir araya gelen sanatseverlere "Şehrimize renk kattınız. Sanatçımıza ve şehrimizin sahipleri sizlere teşekkür ediyorum" diye seslendi.