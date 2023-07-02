Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Madımak Katliamı'nın 30. yıl anma etkinliklerine katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sivas'ta, Madımak Katliamı'nın 30'uncu yıl anma etkinliklerine katıldı. Başkan Uysal, "Yeni kuşaklarımız saygıya, sevgiye, hoşgörüye dayalı başka bir hayat kuracaklar. Yaşasın Türkiye'mizin aydınlık geleceği" dedi.

Başkan Uysal, 2 Temmuz 1993'te, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri için Sivas'a gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 35 kişinin öldüğü olayların 30'uncu yıl anma etkinlerine katıldı.

Anma etkinliklerinden bir gün önce kente gelen Başkan Uysal, olayların başladığı Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nden Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi haline getirilen eski Madımak Otel'e, Sivas Valilik meydanına, tahrip edilen Atatürk Anıtı'na o acın günün yaşandığı yerlerde dolaştı. Başkan Uysal, CHP Sivas İl Başkanı Haydar Öztürk'le Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sivas Şube Başkanı Gülümser Yılmaz'ı da ziyaret etti.

Başkan Uysal, sabah saatlerinde ise eski Madımak Otel'de sona eren anma yürüyüşüne katıldı. Yürüşün ardından Uysal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Sivas Davası avukatlarından Şenel Sarıhan'ın da konuk olduğu Halk Tv'nin Serhan Asker ile Görkemli Hatırılar programına katıldı. Başkan Uysal, 2 Temmuz 1993'te Türkiye Cumhuriyeti'nin hedef alındığı söyledi. Atılan sloganların, Atatürk anıtının hedef alınmasının bu gerçeği gösterdiğini belirten Başkan Uysal, "Türkiye'mizin uygarlık ve demokrasi ve ortak yaşam kültürünü geliştirme arayışına vurulan bir darbedir. Türkiye'mizin aydınlık arayışına büyük bir darbedir. Açık bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıdır" diye konuştu.

Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Sivas'ta, gazetelerden, kitaplardan okuduğum o acı günü, yaşanan mekanları bir bir dolaşarak ve içimiz yanarak yeniden yaşadık. Anma etkinliğine katıldık. Karşılıklı sevgi ve saygı içinde beraber yaşamayı öğreneceğiz. Bir daha böyle acımasız eylemlerle anılmayacak şehirimiz. Yeni kuşaklarımız saygıya, sevgiye, hoşgörüye dayalı başka bir hayat kuracaklar. Yaşasın Türkiye'mizin aydınlık geleceği."