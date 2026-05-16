Düzce'de 'Mühür: Kadim Bir İz' gösterisi büyük beğeni topladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda sahnelenen "Mühür: Kadim Bir İz" gösterisi, Anadolu'dan Kafkasya'ya uzanan kültürel yolculuğu dans ve sahne performanslarıyla izleyicilere sundu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Düzce Üniversitesi Genç Ofisi ile Düzce Üniversitesi Kültür, Sanat ve Dans Topluluğu dans ekibi tarafından hazırlanan "Mühür: Kadim Bir İz" gösterisi izleyicilerle buluştu. Sahne performansında Anadolu'nun köklü kültürel mirası ile Kafkasya'nın geleneksel motifleri dans gösterileri eşliğinde sahneye taşındı. Renkli kostümler, müzikler ve koreografilerle gerçekleştirilen gösteri izleyicilerden büyük beğeni aldı. Kültürel değerlerin sanat aracılığıyla yaşatılmasının hedeflendiği etkinlikte, farklı yörelere ait ezgiler ve halk dansları sahnelendi. Gösteri boyunca salonu dolduran izleyiciler, performansları uzun süre alkışladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlerde aktif rol almasını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. - DÜZCE

