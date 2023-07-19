Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Kalinda Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Muğla Valiliği, Fethiye Müze Müdürlüğü ve Dalaman Belediyesi işbirliğiyle yapılan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi temsilcileri de sunum yaptı.