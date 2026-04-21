Muğla'da Uluslararası Çocuk Şenliği Halk Dansları gösterisi yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen Uluslararası Çocuk Şenliği'nde Türkiye ve diğer ülkelerden gelen çocuklar halk dansları gösterisi yaptı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Uluslararası Çocuk Şenliği Halk Dansları gösterisi gerçekleştirildi.

Menteşe Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Litvanya, Moldova ve Sırbistan'dan gelen çocuk halk dansları ekipleri sahne aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar ülkelerine özgü halk danslarını sergiledi.

Etkinlikte çocuklar sadece danslarını sergilemekle kalmayıp farklı ülkelerden akranlarıyla kaynaşarak yeni dostluklar kurdu.

Programa vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
