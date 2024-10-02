Müftü Celal Malkoç, Çocuklara Nasrettin Hoca Kostümüyle Değerler Eğitimi Veriyor

Trabzon'un Yomra İlçe Müftüsü Celal Malkoç, Nasrettin Hoca kostümünü giyerek çocuklara dini, ahlaki, sosyal ve kültürel değerleri oyunla kazandırıyor.

Yaklaşık 4 yıldır Yomra Müftülüğü görevini yürüten 59 yaşındaki Malkoç, değerler eğitimi kapsamında çocuklara dini, ahlaki, sosyal ve kültürel değerleri oyunla kazandırmak için "Nasrettin Hoca" olmaya karar verdi.

Sepetindeki ikramlarıyla çocukların "şeker amca" olarak tanıdığı ve sevgi gösterisinde bulunduğu Malkoç, Kur'an Kursu'nda eğitim alanların yanı sıra okullardaki çocuklara da dini eğitimi oyun tadında sunuyor.

Eğlenceli ve öğretici yaklaşımıyla örnek olan Malkoç, bu sayede hem çocukların zihinlerine hem de kalplerine dokunuyor.

Üç çocuk babası Celal Malkoç, AA muhabirine, okul öncesi yaştaki çocuklar için sevginin büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.

Eğitimde sevgi, saygı ve özgüvenin belli bir kıvamı olduğuna dikkati çeken Malkoç, "Bir yemeği kıvamında pişirirseniz ağız tadıyla yenir. Fazla pişirirseniz yanar, az pişirirseniz çiğ olur. Eğitim de bunun gibi. Dolayısıyla eğitim, çocuğa sadece kelime çokluğundan ibaret bilgi yüklemek değildir. Ona bilginin ifade ettiği erdemi ve erdemli insan olmayı öğretmek, yaşayarak oyunla sevgiyle ona verebilmektir." dedi.

Malkoç, çocuklara değerler eğitimini sevgi tadında verebilmek için Nasrettin Hoca kostümüyle harekete geçtiğini anlatan Malkoç, yaklaşık 1 yıldır bu yönde çalıştığını aktardı.

"Dışarıdan çocukların oyununa katılan bir peygamberin ümmetiyiz"

Kur'an kursundaki çocukların yanı sıra okullardaki çocuklarla da buluştuklarını belirten Malkoç, şunları kaydetti:

"En uzak okullara kadar gittik. Adeta ÇEDES projesi kapsamında, yani Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Saygılıyım bir devlet projemizdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet bu işin içerisindedir. Değerler eğitimini oyun tadında sevgiyle ikramla verdiğin zaman çocuğun sadece zihnine değil, gönlüne, ruhuna dokunmuş oluyorsunuz. Onun elinden tutarken, kalbinden tutmuş oluyorsunuz. Bu çok önemlidir. Biz bunun farkına vardık."

Hz. Muhammed'in çocuk sevgisini örnek aldığına dikkati çeken Malkoç, "Hz. Muhammed kucağına alıp çocuklarla camide oyun oynayan, minbere çıkan, omuzuna alan bir peygamber. Dışarıdan çocukların oyununa katılan, ağlayanların üzüntüsünü soran bir peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla biz Peygamberimizi örnek alırsak, yaşlıya da gence de muhatap olduğumuz her kesime iletişim biçimi olarak adabı muaşeret noktasında nasıl davranmamız gerektiğini de test etmiş oluruz." diye konuştu.

"Öğrencilerimiz de velilerimiz de çok memnun"

Yomra Müftülüğüne bağlı Merkez Kur'an Kursu'nda hem veli hem de öğretmen olan Ayşe Bıyık da yaklaşık 10 yıldır çocuklarla beraber olduğunu ifade etti.

Müftü Celal Malkoç'un eğlenceli ve öğretici tavrıyla herkese örnek olduğuna işaret eden Bıyık, "Hocamızın bu kıyafet, kostümü hem çocuklar açısından hem veliler açısından çok olumlu ve güzel bulunuyor. Çocuklarımız herhangi bir etkinliği olduğu zaman özellikle 'müftü amca' yerine 'şeker amca', 'Nasrettin amca' diye çok heyecanla bekliyorlar." dedi.

Bıyık, kostümün çok güzel bir olay haline geldiğini belirterek, "Giderek örnek alınmaya başlandı. Çünkü daha önce hiç görmediğimiz bir olaydı. Biz arkadaşlar olarak bu durumdan çok memnunuz. Dediğim gibi öğrencilerimiz de çok memnun, velilerimiz de çok memnun." ifadelerini kullandı.