Mudurnu'da 38. Ahilik Haftası Kutlandı

38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Mudurnu'da "şed kuşanma" töreni yapıldı.

Ahilik haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçede 7 asırdan uzun süredir yaşatılan ahilik geleneği yeniden canlandırıldı.

Hükümet Meydanı'nda Mudurnu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Esnaf Odası tarafından "şed kuşanma" töreni gerçekleştirildi.

Törende, konuşan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, ahiliğin sadece bir meslek teşkilatı değil, aynı zamanda bir ahlak nizamı, bir irfan ve fazilet mektebi olduğunu vurguladı.

Aydın, ahilik anlayışında, helal kazanç, dürüstlük, kul hakkı gözetme, meslekte ehliyet ve liyakat, komşuya, müşteriye ve çalışanına merhametin esas olduğunu ifade etti.

Protokol konuşmalarının ardından kalfalıktan ustalığa geçişin nişanesi olan geleneksel "şed kuşanma töreni" canlandırılarak ahilik kültürün köklü mirası bir kez daha yaşatıldı.

Ayrıca, "yılın ahisi" Orhan Kara, "yılın kalfası" Osman Berkay Baykara ve "yılın çırağı" Minel Sarı'ya Vali Aydın tarafından plaket takdim edildi.

Daha sonra ilçede 700 yıldan uzun süredir devam ettirilen esnaf duası yapıldı. Tarihi Demirciler Çarşısı'nda hayır ekmeği dağıtıldı, dua edildikten sonra yemek ikram edildi.

Törene, Mudurnu Kaymakam Vekili Talha Battal, Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "2024 Yılı Türkiye Ahi Babası" İsmail Atlı, kurum amirleri ve esnaf katıldı.