Haberler

Mudurnu'da 38. Ahilik Haftası Kutlandı

Mudurnu'da 38. Ahilik Haftası Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudurnu'da düzenlenen 38. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde geleneksel 'şed kuşanma' töreni yapıldı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, ahiliğin önemine vurgu yaptı. Törende yılın ahisi, kalfası ve çırağı ödüllendirildi.

38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Mudurnu'da "şed kuşanma" töreni yapıldı.

Ahilik haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçede 7 asırdan uzun süredir yaşatılan ahilik geleneği yeniden canlandırıldı.

Hükümet Meydanı'nda Mudurnu Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Esnaf Odası tarafından "şed kuşanma" töreni gerçekleştirildi.

Törende, konuşan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, ahiliğin sadece bir meslek teşkilatı değil, aynı zamanda bir ahlak nizamı, bir irfan ve fazilet mektebi olduğunu vurguladı.

Aydın, ahilik anlayışında, helal kazanç, dürüstlük, kul hakkı gözetme, meslekte ehliyet ve liyakat, komşuya, müşteriye ve çalışanına merhametin esas olduğunu ifade etti.

Protokol konuşmalarının ardından kalfalıktan ustalığa geçişin nişanesi olan geleneksel "şed kuşanma töreni" canlandırılarak ahilik kültürün köklü mirası bir kez daha yaşatıldı.

Ayrıca, "yılın ahisi" Orhan Kara, "yılın kalfası" Osman Berkay Baykara ve "yılın çırağı" Minel Sarı'ya Vali Aydın tarafından plaket takdim edildi.

Daha sonra ilçede 700 yıldan uzun süredir devam ettirilen esnaf duası yapıldı. Tarihi Demirciler Çarşısı'nda hayır ekmeği dağıtıldı, dua edildikten sonra yemek ikram edildi.

Törene, Mudurnu Kaymakam Vekili Talha Battal, Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "2024 Yılı Türkiye Ahi Babası" İsmail Atlı, kurum amirleri ve esnaf katıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Kültür Sanat
Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

"Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir"
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem! 'Bilmeden kullandım' dönemi bitiyor

Maliye onların peşinde! "Bilmeden kullandım" dönemi bitiyor
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı! Valilik açıklamasında kahreden detay

Kahreden detay! Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRuth:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 391 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altın almak isteyen 120 TL fazla ödeyecek! İşte nedeni

Gram altın almak isteyen 120 TL fazla ödeyecek! İşte nedeni
Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi

Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.