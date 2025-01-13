Üye Girişi
Haberler
DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı
DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki

DEM Parti'den belediyeye atanan kayyuma ilk tepki
İstanbul'da ihale yolsuzluğu operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gözaltı kararı verilenler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı da var
6 gündür alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Uçaktan çekilen görüntü tüyler ürpertti

Mudanya'da Kalandar Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleştirildi

Mudanya'da Kalandar Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kalandar'ın ilk gününde düzenlenen etkinlikte, yüzlerce kişi yürüyüş yaparak yöresel oyunlar sergiledi. Lezzetli yemeklerin sunulduğu stantlarda hediyeler dağıtıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan "Kalandar'ın ilk gününde, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte, yürüyüş ve yöresel oyunlar sergilendi.

Çevre il ve ilçelerden gelen katılımcılar, Gazi Cemil Caddesi'nde keman ve oyun eşliğinde başlayan Otçu yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş, Aşağı Mahalle Meydanı'nda devam etti. Göynüklü Sarı Yelekliler Folklor Ekibi ve Akçaabat Folklor Ekibi, sergiledikleri yöresel oyunlarla meydanda renkli görüntüler oluşturdu.

Birbirinden lezzetli yöresel yemeklerin sergilendiği stantlarda ikramlar yapıldı. Daha önce düzenlenen lezzetli yemek yarışmalarında birinci, ikinci ve üçüncü olanlara etkinlikte çeyrek altın hediye edildi. Hediyeleri Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş ve Volkan Özbek takdim etti.

Karadeniz sanatçılarının seslendirdiği şarkı ve türküler eşliğinde devam eden etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Aylar önce hazırlandığı büyük bir organizasyon ve büyük bir emek olduğunu görüyorum. Mudanya'mız bir mozaik; her kültürden çokça insanımızın yaşadığı bir yer. Yeni Kalandar yılını kutluyoruz. Bu tür etkinliklere elimizden geldiği kadar destek veriyoruz ve imkanımız olduğu sürece destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Kültür Sanat
img

İstanbul'da bir ilçe diken üstünde! Videoyu paylaşıp yardım istediler
img

Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
img

Yangın söndürme çalışmalarına mahkumlar da katıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor

Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
İstanbul'da sokağa salınan leopar, köpeği parçaladı

İstanbul'da bir ilçe diken üstünde! Videoyu paylaşıp yardım istediler
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı
Sırbistan, Rusya ile imzaladığı silah tedarik sözleşmelerini iptal etti

Putin'i çıldırtacak gelişmeyi Genelkurmay Başkanı bizzat duyurdu
Putin'e destek için asker gönderen Kim'e Zelenskiy'den kafa karıştıran teklif

Putin'e destek olan Kim'e Zelenskiy'den kafa karıştıran teklif

Son Dakika Haberleri

BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? 13 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş Belediyesi hangi parti? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ne zaman belediye başkanı oldu? Beşiktaş Belediye Başkanı kimdir, gözaltına mı alındı? Beşiktaş Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? 13 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 13 Ocak Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list 13 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ocak Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Ocak Pazartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hangisi Erzurum'dadır? Zeugma Antik Kenti Erzurum'da mı, Nemrut Dağı Erzurum'da mı, Tortum Şelalesi Erzurum'da mı, Damlataş Mağarası Erzurum'da mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.