Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Giritliler Derneği öncülüğünde Ayvalık Folklor Araştırma Derneği tarafından sergilenen 'Kurtuluştan Mübadeleye' tiyatral dans gösterisi yoğun ilgi gördü. Gösterimde mübadele döneminde yaşanılan ayrılık acıları gözler önüne serildi ve mübadil torunları gözyaşlarına hakim olamadı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kurtuluş, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, belediye meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaşın duygusal anlar yaşadıkları gösterimde mübadele dönemindeki yaşanılanlar, 100 yıl sonra bir kez daha aynı tazelikle canlandırıldı.

Mübadele acısı tiyatral dans gösterimi ile bir kez daha yaşatıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Giritliler Derneği öncülüğünde Ayvalık Folklor Araştırma Derneği tarafından sergilenen "Kurtuluştan Mübadeleye" tiyatral dans gösterisi yoğun ilgi gördü. Ayvalık Belediyesine ait anfi tiyatroda gerçekleşen gösterime yerli halkının çoğunluğunu teşkil eden mübadil torunları adeta akın etti.

Gösterime hemen yanındaki yeni kaymakamlık binası inşaatı ve aynı bölgede bulunan özel bir mülkiyete ait olduğu gerekçesiyle anfi tiyatroya otomobillerle ulaşımın sağlandığı iki yolun kapatılması nedeniyle yaşlı mübadil torunlarının yakınlarının sırtlarında ve kucaklarında gelmek zorunda kaldıkları gözlendi. Mübadele döneminde yaşanılan ayrılık acılarının gözler önüne serildiği gösterim gözyaşlarıyla izlenildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kurtuluş, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, belediye meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaşın duygusal anlar yaşadıkları tiyatral dans gösteriminde mübadele dönemindeki yaşanılanlar, 100 yıl sonra bir kez daha aynı tazelikle canlandırıldı. Ayakta alkışlanan gösterimin gerçekleşmesine destek veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Barbunun Çiftiği'nin sahibi Hasan Baysal ve işadamları Ahmet ve Esat Şireci'ye de birer plaketle teşekkür edildi.

Gecede konuşan Ayvalık Giritliler Derneği Başkanı Coşkun Tunçmen, mübadelenin yüzüncü yılı nedeniyle düzenledikleri etkinlikler dahilinde organize ettikleri Ayvalık Folklor Araştırma Derneği'nin "Kurtuluştan Mübadeleye" adlı tiyatral dans gösterisinde geçmişin hüznünü ve geleceğin umudunu birlikte yaşadıklarını söyledi. Tunçmen, "Atalarımızın doğduğu yerleri, çocukları için dalına salıncak kurduğu ağaçları, bahçesinde düğünlerini yaptıkları evlerini, büyüklerinin mezarları bulunan toprakları terk etmenin hüznünü bir kez daha yaşadık. Gelecek için kurdukları düşlerde yeri olan toprakları bırakmanın acısını hissettik içimizde. Büyük göçün üzerinden çok zaman geçti. Her akşam güneşin batışına yakın yüzünü geldiği topraklara dönüp hüzünle geçmişini arayan dedelerimiz yok belki aramızda. O, bildikleri toprakları bırakıp, bilinmeyen bir geleceğe doğru hüzünlü de olsa yol alan dedelerimiz yok belki artık. Evini, toprağını bırakıp, bin bir cefa ile yollara düşen, geldikleri yerlere uyum sağlamak ve nafakalarını çıkarabilmek için bin bir türlü çileler çeken o insanların çocukları ve torunları yaşıyor şimdi buralarda. Ben de onlardan birisiyim. Dinlediğim anılar, tıpkı bu akşam burada anlatıldığı gibi, göç eden dedelerimizin ne kadar çok çileler çektiğini anlatmaktadır. Onun için o büyük göçü yaşayan insanların hepsine çile çiçekleri demiş onları anlatanlar. Bazıları yollarda solmuş, bazıları da yeni topraklarında yeniden açıp çoğalmışlar. İşte o çile çiçeklerinin çocuklarıyız, torunlarıyız biz. Bu akşam, burada çile çiçeklerinin kardeşliğini, mübadelenin kardeşliğini yaşadık. Ben gösteriyi izlerken, dedelerimizin yaşadıklarını yaşadım, onların hissettiklerini hissettim. Ata vatanı terk etmenin hüznünü, ana vatana kavuşmanın mutluluğunu birlikte yaşadım. Bu gece, sahnede ter döken, emek veren tüm dansçılarla, bu eseri sahneye koyan AYFOLK Derneği Başkanı Huriye Kara'ya ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ayvalıklılar adına teşekkür etti

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise yüzlerce öğrencinin gönüllü olarak sahnelediği gösterimin aylarca süren büyük emek ve çabalarla hazırlandığına dikkat çekerek, "Bu müthiş gösteriye aylarca hazırlanan tüm ekibe, folkloru her yaştan insana sevdiren AYFOLK'un Başkanı Huriye Kara'ya ve emeği geçen herkese, mübadele kentinin insanları olan Ayvalıklılar adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Bir yıllık emek alkışlarla taçlandırıldı

Gecede konuşan AYFOLK Derneği Başkanı Huriye Kara ise, halk danslarını sevdirebilmek adına yaptıkları çalışmalar çerçevesinde kendisi gibi mübadele torunlarına o dönemin acılarını en iyi şekilde sahnelemeye çalıştıklarını söyledi. Bir yıl boyunca, yoğun çabalarla sahneledikleri "Kurtuluştan Mübadeleye" isimli eserin ortaya çıkarılmasında kendilerine destek veren başta Ayvalık Giritliler Derneği olmak üzere Belediye Başkanı Mesut Ergin, Barbunun Çiftliği Sahibi Hasan Baysal'ın yanı sıra işadamları Ahmet ve Esat Şireci ile öğrencilerle, velilerine şükranlarını sundu.