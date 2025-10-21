Mozart'ın 'Bastien ve Bastienne' Operası Samsun'da Sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği "Bastien ve Bastienne" eserini sanatseverlerle buluşturdu.

Mozart'ın 1768 yılında bestelediği komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Bastien ve Bastienne" operası, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Librettosunu Friedrich Wilhelm Weiskern, Johann Heinrich Friedrich Müller ve Johann Andreas Schachtner'in kaleme aldığı eserde iki genç aşık olan "Bastien ve Bastienne"nin komik ve romantik maceraları ele alınıyor.

Rejisör Cenk Bıyık'ın yönetiminde sahnelenen eserde, "Bastien ve Bastienne"nin, bugünün dünyasındaki aşkları minik bir kafede geçmekte.

Diego Moccia'nın müzik sorumlusu olduğu operanın dekor tasarımını Orhan Açıkgöz, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonunu ise Murat Turgut yaptı.

Kapalı gişe sahnelenen tek perdelik eserin prömiyeri sanatseverlerden ilgi gördü.

"Bastien ve Bastienne" operası 23 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de yeniden beğeniye sunulacak.