Mithat Körler, Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda konser verdi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda Mithat Körler konseri büyük ilgi gördü. Eskişehirli müzikseverler, Körler'in şarkılarıyla keyifli bir akşam geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 16.'sı düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda Eskişehir'in sevilen seslerinden Mithat Körler, Eskişehirli müzikseverlerle buluştu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, her zaman olduğu gibi bu yıl da Eskişehirlilere müzik ziyafeti sunuyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen konserlerde çok sayıda vatandaş, müzik dolu anlar yaşıyor. Son olarak sempozyumun düzenlendiği Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşen Mithat Körler konseri, Eskişehirlilerden beğeni topladı. Sempozyum alanını dolduran vatandaşlar, Körler'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken keyifli bir akşam geçirdi.

Körler, eski pop şarkılarının yanı sıra, kendi eserlerinden de seslendirirken, Eskişehirspor tribünlerine marş olan "İşte Taraftar İşte Şampiyon" şarkısıyla konserini noktaladı.

Sempozyum kapsamında 13 Eylül'de Gece Tarifesi ve 17 Eylül'de Ali Altay Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda Eskişehirliler ile buluşacak.