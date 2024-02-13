Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Cumhuriyet'e Doğru' Tiyatro Oyunu Adana'da Sahnelendi
Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyunu Adana'da sanatseverlerle buluştu. Oyun, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu ediniyor.
Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu Adana'da sanatseverlerle buluştu.
Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu ediniyor.
Bora Severcan'ın yazıp yönettiği, müzikleri Selim Atakan'a ait oyunun proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş üstleniyor.
Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında yer aldığı 110 sanatçının rol aldığı oyun, beğeni topladı.
Tiyatro oyununu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, çok sayıda kişi izledi.