Nevşehir'de Çanakkale Zaferi tiyatro etkinliği düzenlendi

Nevşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tiyatro etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin anlatıldığı "Mihenk Taşları" oyunu sahnelendi.

Selim Tezin, Tevfik İnceoğlu, Rabia İlknur Şaşmazer ve Arif Boztepe'nin rol aldığı oyunda, milli mücadele kahramanlarının yaşamları seyirciye aktarıldı.