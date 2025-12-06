Mevlana'yı Anma Törenleri 'Huzur Vakti' Temasıyla Başlıyor

KONYA'da Mevlana'yı anma törenleri 7 Aralık günü 'Huzur Vakti' temasıyla başlıyor. Mevlana'nın huzurunda kente gelecek misafirleri ağırlayacaklarını belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Fikret Fidan, "Hz. Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında 2025 Aralık ayı sonuna kadar 500 bini aşkın kişinin bu manevi atmosferin ziyaret etmesini tahmin etmekteyiz. Bu seneki mottomuz olan 'Huzur Vakti' temasının bu manevi atmosferden, tüm dünyada yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırılmasını, huzura ermesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırlarında yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273'te Konya'da yaşamını yitirdi. Ölümü yeniden doğuş, sevdiğine, Allah'a kavuşmak olarak kabul eden Mevlana, yaşamını yitirdiği güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği için Mevlevilik'te, o gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 'Vuslat' (Sevgiliye kavuşma) törenleri düzenleniyor. Bu yıl düzenlenecek 'Hz. Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri', 7 Aralık'ta başlayıp, 17 Aralık'ta Şeb-i Arus törenleri ile sona erecek. Bu yıl 'Huzur Vakti' temasıyla düzenlenecek törenlerde, kente gelen misafirler gün boyunca sürecek etkinliklerde ağırlanacak.

500 BİNİ AŞKIN MİSAFİR BEKLENİYOR

'Huzur Vakti' temasıyla tüm dünyada yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını temenni ettiklerini ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Fikret Fidan, "Sema törenleri için özel inşa edilmiş, dünyanın en büyük sema salonlarından birine sahip Mevlana Kültür Merkezi'nde icra edilecek. Etkinlikler kapsamında Mevlana Kültür Merkezi, Sultan Vedat Salonu, Mevlana Müzesi önünde kurulan çadırda 'Türbe Önü Buluşmaları' icra edilecek. Toplama bakılırsa 15 sema mukabelesi, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, selsebil konserleri, mesnevi sohbetleri, sergiler ve birbirinden değerli sanatçılarımızın katılımlarıyla etkinlikler düzenlenecektir. Hz. Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında 2025 Aralık ayı sonuna kadar 500 bini aşkın kişinin bu manevi atmosferin ziyaret etmesini tahmin etmekteyiz. Bu seneki mottomuz olan 'Huzur Vakti' temasının bu manevi atmosferden, tüm dünyada yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırılmasını, huzura ermesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.