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Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri Düzenlendi

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Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, 'Muhabbet Vakti' temasıyla gerçekleştirildi. Programda Sema Ayin-i Şerifi ve tasavvuf müziği konseri yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mevlana'nın mirasının gelecek nesillere taşınmasındaki önemine dikkat çekti.

Bu yıl "Muhabbet Vakti" temasıyla düzenlenen, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Sema Ayin-i Şerifi yapıldı.

Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ardından da sanatçı Ahmet Özhan'ın tasavvuf müziği konseriyle sürdü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, burada yaptığı konuşmada, törenler kapsamındaki 10 gün boyunca herkesin bu manevi iklimden nasiplenmesi gerektiğini söyledi.

Gelecek nesillere aktarılacak bu kutsal emaneti taşımanın tarifsiz mutluğu içerisinde olduklarını ifade eden Belviranlı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun seçkin sanatkarları başta olmak üzere, ülkemizde tasavvuf felsefesi, Mevlana üzerine çalışmalarıyla tanınan saygın akademisyenlerimiz ve Mevlana'ya gönül vermiş değerli sanatçılarımız bu etkinlikler için emeklerini bizlerden esirgemedi." dedi.

Vuslat'ın 751. yılının hayırlara vesile olmasını temenni eden Belviranlı şöyle devam etti:

"Bugün, güzel ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından Mevlana dostlarının bu kutlu mirastan nasibini almak arzusuyla aramızda yer alması, bizler adına büyük bir bahtiyarlık vesilesidir. Nitekim Batı'dan Doğu'ya uzanan çizgide birçok milletten şairi, müzisyeni, sanatçı ve düşünürü etkileyen Mevlana'nın cihanşümul mesajı, 'dil,' denilen iletişim aracının kısıtlı imkanlarını aşarak, adeta ruhların ve gönüllerin kaynaşması şeklinde uhrevi bir dostluğu ve kardeşliği müjdelemektedir. Bu yönüyle Mevlana, bin yılı aşkın kültür tarihimizin en büyük simalarından biridir."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da etkinlikler kapsamında kente gelen yerli ve yabancı turistleri selamladı.

İnsanlık olarak karşı karşıya kalınan imtihanların bu aşkla, muhabbetle, birlikle ve kardeşlikle göğüslenebileceğini ifade eden Altay, "Temeli bu anlamdan yoksun olan muhabbetin sonu felakettir. Bugün İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara, Doğu Türkistan'da ve dünya üzerinde masum insanlara zulmedenlere baktığımızda, sevgisizliği en derin şekilde hissediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından, Buhurizade Mustafa Itri'nin segah makamındaki Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

Programa, Vali İbrahim Akın, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yünden ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Kültür Sanat
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