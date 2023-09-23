Merve Özbey, Ezine'de unutulmaz bir gece yaşattı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101'inci Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde sahne alan ünlü şarkıcı Merve Özbey, söylediği birbirinden güzel parçalarla Ezinelilere ve hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ezine'de Merve Özbey rüzgarı esti

Merve Özbey Ezinelileri coşturdu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101'inci Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde sahne alan ünlü şarkıcı Merve Özbey, söylediği birbirinden güzel parçalarla Ezinelilere ve hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen ismi ünlü sanatçı Merve Özbey, Ezine Belediyesi tarafından düzenlenen Ezine'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101'inci Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Eski Pazar Yeri'nde sahne aldı. Konsere Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Kendi şarkılarının yanı sıra ağırlıklı arabesk şarkılarına repertuarında yer veren Özbey, sempatik tavırları ve enerjisiyle Ezineli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Merve Özbey'den önce sahne alan Rubato, arabeskten popa birçok şarkıyı seslendirdi.