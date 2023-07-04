Mersin Yenişehir Belediyesi, Sivas Katliamı'nın 30. yılında anma programı düzenliyor

Yenişehir Belediyesi, Sivas Katliamı'nın 30. yılında anma programı düzenliyor. Programda İlkay Akkaya ve Turhan Alıcı'nın katılımıyla türküler seslendirilecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm vatandaşları müzik dinletisine davet etti.