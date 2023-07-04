Mersin Yenişehir Belediyesi, Sivas Katliamı'nın 30. yılında anma programı düzenliyor
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Yenişehir Belediyesi, Sivas Katliamı'nın 30. yılında anma programı düzenliyor. Programda İlkay Akkaya ve Turhan Alıcı'nın katılımıyla türküler seslendirilecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm vatandaşları müzik dinletisine davet etti.
Mersin Yenişehir Belediyesi, Sivas Katliamı'nın 30. yılında anma programı düzenliyor.
Anma programı, sanatçılar İlkay Akkaya ve Turhan Alıcı'nın katılımıyla Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 7 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek. İlkay Akkaya ve Turhan Alıcı, türkülerini katliamda yaşamını yitirenlerin anısına seslendirecek.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit,Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla düzenleyecekleri müzik dinletisine tüm vatandaşları davet etti.