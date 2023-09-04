Mersin Yenişehir Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başladı

Mersin Yenişehir Belediyesi, kırsal mahallelerde düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri ile vatandaşlara film izleme fırsatı sunuyor. Her gün farklı bir kırsal mahallede film gösterimi yapılıyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi'nin bu yıl kırsal mahallelerde düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri başladı. Değirmençay ve Çavak mahallelerinde kurulan beyaz perde ile vatandaşlar hep birlikte film izleme fırsatı yakaladı. Yenişehir Belediyesi her gün bir kırsal mahallede film gösterimi yapacak.

Kültür ve sanat etkinlikleriyle Yenişehir'de büyük bir hareketlilik sağlayan Yenişehir Belediyesi, kırsal mahalleleri de unutmuyor. Daha önce kırsal mahallelerde tiyatro oyunları sahneleyen Yenişehir Belediyesi bu yıl da açık hava sineması kurdu. İlk film gösterimi, Çavak Mahallesi'nde Türk sinemasının sevilen komedi filmi 'Hababam Sınıfı' ile yapıldı, ardından 'Neşeli Çiftlik' filmi Değirmençay Mahallesi'nde gösterildi.

Hep birlikte film izleme fırsatı bulan vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz da ikram edildi. Film gösterimlerinden önce Yenişehir Belediyesi, stantlar kurarak mahalledeki vatandaşların talep ve önerilerini aldı, kadın ve çocuklara yönelik hayata geçirilen projeler ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

Açık hava sineması bugün saat 20.00'de Emirler Mahallesi'nde kurulacak.