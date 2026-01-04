Haberler

Mersin'de "Akdeniz'de Uyanış 3 Ocak 1922" konseri düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Akdeniz'de Uyanış 3 Ocak 1922' adlı anlatımlı konser, Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Etkinlikte Mersin Devlet Opera ve Balesi solistleri, orkestra ve Klasik Türk Müziği Korosu sahne aldı.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla " Akdeniz'de Uyanış 3 Ocak 1922" adlı anlatımlı konser düzenlendi.

Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan konser, Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi solistleri ile orkestrası, etkinlikte Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile aynı sahneyi paylaştı.

Kentin kurtuluş mücadelesi, tarihsel anlatım ve müzik eşliğinde izleyicilere aktarıldı.

Konser, vatandaşlardan ilgi gördü.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Kültür Sanat
Maduro'yu taşıyan uçak New York'ta

Maduro'yu taşıyan uçak ABD'ye indi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

Gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldılar
Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları

Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

Gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldılar
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı

Kahreden kazada bir aile paramparça oldu
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış