Mersin'de Roma Yolu'nun turizme kazandırılması hedefleniyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Roma Yolu'nun turizme kazandırılması için çalışmalar yapılıyor.

Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi ve Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasınca UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti ve Elaiussa Sebaste Antik Kenti arasındaki Roma Yolu'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik çalışmalarının ardından ilçe protokolünün katılımıyla yolda tanıtım yürüyüşü yapıldı.

Projelendirme çalışmalarının ardından Roma Yolu'nun turizme kazandırılması hedefleniyor.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, gazetecilere, güzergahın oldukça güzel olduğunu belirterek, "Bir tarafı denizi, diğer yanı ise dağı görüyor. Tüm paydaşların çalışmalarıyla bu proje turizme kazandırılacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Kara da yolun turizme açılması için çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Karagöz, oda olarak ilçe turizmine katkı sağlayacak projelere destek vermeye devam edeceklerini anlattı.

Korykos Kalesi Kazı Başkanı Mersin Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Yıldırım da Roma Yolu'nun 2 bin yıl öncesine dayandığını ifade etti.

Yolun o dönem doğu eyaletlerine giden önemli yollardan olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu yol Antalya'dan başlayıp sahil hattı boyunca Antakya ve oradan da Suriye'ye uzanan ana bir yol. Bizim tespitini, belgelemesini yaptığımız ve restorasyon projesinde hazırlamaya çalıştığımız bölüm ise Korykos Antik Kenti ve Elaiussa Sebaste Antik Kentini birbirine bağlayan ve bugüne kısmen sağlam ulaşmış olan ana yoldayız. Yolun belgelemesini ve temizliğini yaptık. Kalabalık gruplar halinde olmasa da gezilebilir ancak projesi tamamlanıp restorasyonu tamamlandıktan sonra Kilikya Maratonu'nun da önemli bir güzergahını burası oluşturacağını tahmin ediyoruz."

Kaynak: AA