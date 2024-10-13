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Mersin'de Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve 9. CNR Kitap Fuarı Açıldı

Mersin'de Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve 9. CNR Kitap Fuarı Açıldı
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Mersin'de düzenlenen 'Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali' ve '9. CNR Kitap Fuarı' açılış töreniyle başladı. Festival, 20 Ekim'e kadar sürecek ve şair ile yazarların katılacağı etkinlikler içeriyor.

Mersin'de Yenişehir Belediyesince düzenlenen "Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali" ve "9. CNR Kitap Fuarı" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival ve kitap fuarının açılış töreni Yenişehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şair ve yazarların katılımıyla söyleşi ile imza günü etkinliklerinin düzenleneceği festival, 20 Ekim'e kadar sürecek.

Festival kapsamındaki fuarda, yayınevleri ve yazarlar okurlarla buluşacak.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, açılış törenindeki konuşmasında, kentin fiziki altyapısını güçlendirmenin yanı sıra eğitim, bilim ve sanata da büyük önem verdiklerini belirtti.

Törende, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de yer aldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Kültür Sanat

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