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Yılan, bahçeye inen adamın ayağına saldırdı

Yılan, bahçeye inen adamın ayağına saldırdı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bahçesinde ot temizlerken yılanın saldırısına uğrayan Kamil Kaçar, sol ayağından ısırıldı. Panik yaşayan Kaçar, 112'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kaçar'ın durumunun iyi olduğu ve bir gün gözetim altında tutulacağı açıklandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bahçesine inen Kamil Kaçar, yılanın saldırısına uğrayarak ayağından ısırıldı. Kaçar, ısırıldığı anda büyük panik yaşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı İsafakılı Köyü Durabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin arkasındaki bahçeye inen Kamil Kaçar, biberlerin üzerindeki otları temizlemek istediği sırada yılanın saldırısına uğradı.

Ayağında şort bulunan Kaçar, yılanın sol ayağını ısırdığını ve bir süre bırakmadığını belirterek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Kaçar, "Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Biberlerin üzerindeki dolanan otları alacaktım. O anda sol ayağıma yılan saldırdı ve ısırdı. Isırdığı halde bırakmıyordu. Ben de diğer ayağımla yılana tekme attım ve oradan hemen uzaklaştım. Isırdığı yer kanamaya başladı. Hemen 112 sağlık ekiplerini aradım. Ne yapmam gerektiğini tarif ettiler. Kısa süre içerisinde sağlık ekipleri de sağ olsunlar geldi." dedi.

İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçar'ın tedbir amacıyla bir gün süreyle gözetim altında tutulacağı bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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