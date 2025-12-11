Mersin'de Türk sanat müziği konseri verildi
Mersin'in Yenişehir ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk sanat müziği konseri, şef İbrahim Özberk yönetiminde gerçekleştirildi. Konserde koro, çeşitli eserleri seslendirdi ve dinleyiciler sanatçıları alkışladı.
Kaynak: AA / Emre Baturay - Kültür Sanat