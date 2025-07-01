Mersin'de 'Soli' İsimli Yeşil Deniz Kaplumbağası Denize Salındı

Mersin'de 'Soli' İsimli Yeşil Deniz Kaplumbağası Denize Salındı
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Mersin Üniversitesi'nde başlatılan uydu takip projesi kapsamında 'Soli' adlı yeşil deniz kaplumbağası denize salındı. Projenin amacı, kaplumbağaların göç yolları ve beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi edinmek.

Mersin'de kaplumbağaların göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında uydu takip cihazı takılan "Soli" adlı yeşil deniz kaplumbağası denize salıverildi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kızkalesi Rotary Kulübünün desteğiyle yürütülen "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi" projesi kapsamında Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde etkinlik düzenlendi.

Proje doğrultusunda uydu takip cihazı takılan ve adını sahilden alan yeşil deniz kaplumbağası "Soli", denizle buluşturuldu.

"En çok hangi bölgelerde zaman geçirdiklerini öğrenebiliyoruz"

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, gazetecilere, kaplumbağaların korunmasının ekosistem için önemli olduğunu söyledi.

Projenin amaçlarını anlatan Ergene, şöyle konuştu:

"Uydudan aldığımız sinyaller sayesinde kaplumbağaların nereye gittiklerini, hangi bölgelerde bulunduklarını, ne kadar mesafe kat ettiklerini ve en çok hangi bölgelerde zaman geçirdiklerini öğrenebiliyoruz. Yeşil deniz kaplumbağalarının koruma alanlarını tespit etmenin en iyi yöntemlerinden biri de uydu takip sistemleridir. Uydu cihazı taktığımız 'Soli' isimli yeşil deniz kaplumbağamızdan bol sinyal almayı diliyoruz. Umarım bize değerli bilgiler gönderir ve onları koruma adına yürüttüğümüz çalışmalara katkı sağlar."

Kaplumbağaların göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi hedefiyle başlatılan proje kapsamında daha önce uydu takip cihazı takılan "Mersin Üniversitesi", "Kızkalesi" ve "Atlas" adlı yeşil deniz kaplumbağaları mavi sularla buluşturulmuştu.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Kültür Sanat
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