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Mersin'de Şalvarlı Kadınlar Korosu Zeytin Festivali'nde Sahne Aldı

Mersin'de Şalvarlı Kadınlar Korosu Zeytin Festivali'nde Sahne Aldı
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Mersin'in Mut ilçesinde, kadınlar tarafından kurulan Şalvarlı Kadınlar Korosu, ilk kez düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde izleyenlere coşkulu bir performans sergiledi. Koronun şefi Emel Çelik, kadınların sosyal hayatta aktif olduklarını göstermek amacıyla bu projeyi devam ettirmeye kararlı olduğunu belirtti.

MERSİN'in Mut ilçesinde kadınlar tarafından kurulan 'Şalvarlı Kadınlar Korosu', Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde sahne aldı.

Mut'a bağlı Çukurbağ Mahallesi'nde yaşayan kadınlar bir araya gelerek Şalvarlı Kadınlar Korosu'nu kurdu. Bu yıl ilki düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali etkinliklerinde Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda sahneye çıkan kadınlar, izleyenlere coşkulu dakikalar yaşattı.

Koro şefi Emel Çelik (50), koroyu 3 yıl önce köyde eğlenmek amacıyla oluşturduklarını belirterek, "Kadınlarımızın sosyal hayatta da aktif olduklarını gösterebilmek amacıyla bu işi devam ettirmeye karar verdik. Köyümüzde hep beraber 30 Ağustos'ta konser verdik. Çok güzel tepkiler aldık. Daha sonra belediye başkanımız festivale davet etti, buraya katıldık. İnşallah başka şehirlerden de istekler gelir, davetler gelir, oralarda çıkarız, sesimizi duyururuz. Şu an bizim eksiklerimiz çok. Özellikle ses sistemimiz yok. Çıplak sesle çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

GÜNDÜZ EV İŞİ, AKŞAM PROGRAM

Hamiyet Devam (62) ise 3 yıl önce koroya girdiğini belirterek, "Herkes koroyu birbirinden öğrendi. Erkek arkadaşlarımız da bize yardımcı oldu. Gündüz ev işler yapıyoruz, akşamları toplanıp program yapıyoruz. Ses sistemi eksiğimiz var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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