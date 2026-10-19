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Mengen'de Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi

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Bolu Mengen'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Hükümet Konağı önünde tören gerçekleştirildi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu; ardından Kaymakam, Belediye Başkanı ve muhtarlar Belediye Parkı'nda köy ve mahallelerin ihtiyaçlarını ele aldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törene, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Belediye Başkanı Vural Turan, Mengen Muhtarlar Derneği Başkanı Recai Saygı, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı, törende yaptığı konuşmada, muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerdeki önemine değinerek, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında üstlendiği role dikkati çekti.

Çelenk sunma töreninin ardından Yıldız, Turan, İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Nuri Gürsoy ve İlyas Maraba ile muhtarlar, Mengen Belediye Parkı'nda bir araya geldi.

Buradaki buluşmada, köy ve mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözümünde muhtarların üstlendiği sorumluluklar ele alındı.

Program kapsamında Kaymakam Yıldız, Mengen Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Kaynak: AA
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