Mengen'de 6. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlenecek

Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenecek olan 6. Mengen Yöresel Giyim Kültür Şenliği, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü olan 30 Haziran'da yapılacak. Şenlikte, nagıl töreni de canlandırılacak ve çeşitli eğlenceler ile yöresel sanatçıların konserleri yer alacak.