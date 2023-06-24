Mengen'de 6. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlenecek
Kültür Sanat Haberleri
Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenecek olan 6. Mengen Yöresel Giyim Kültür Şenliği, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü olan 30 Haziran'da yapılacak. Şenlikte, nagıl töreni de canlandırılacak ve çeşitli eğlenceler ile yöresel sanatçıların konserleri yer alacak.
Bolu'nun Mengen ilçesinde "6. Mengen Yöresel Giyim Kültür Şenliği" gerçekleştirilecek.
Mengen Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenleme komitesinin açıklamasına göre, bu yıl altıncısı düzenlenecek şenlik Kurban Bayramı'nın üçüncü günü olan 30 Haziran'da yapılacak.
Şenlikte, yöre kültürüne ait, arkadaşlarının geline veda etmesi anlamına gelen "nagıl töreni" de canlandırılacak.
Yöresel giyimli katılımcıların yürüyüşüyle başlayacak şenlik, çeşitli eğlenceler ve yöresel sanatçıların konserleriyle devam edecek.