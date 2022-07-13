Mengen'de 5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mengen'de 5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlendi

AA - Varol Varlık - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Mengen'de 5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlendi

Bolu'nun Mengen ilçesinde yöresel giyim kültürünün yaşatılması, tanıtılması ve yeni kuşaklara aktarılması amacıyla "5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği" düzenlendi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde yöresel giyim kültürünün yaşatılması, tanıtılması ve yeni kuşaklara aktarılması amacıyla "5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği" düzenlendi.

Şenlik kapsamında Dörtyol mevkisinde toplanan vatandaşlar davul zurna eşliğinde Gökçesu Caddesi'nden ilçe meydanına yürüdü.

Burada Şenlik Düzenleme Komitesi adına konuşan Varol Varlık, ilçenin çok zengin kültüre sahip olduğunu, bunun gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

"Sürdürülebilir kalkınmanın yolu buradan geçer." diyen Varlık, "İlçemizde çok önemli değerlerimiz ve doğal güzelliklerimiz var. Aşçılarımız, yöremizden yetişen değerli insanlarımız, yemeklerimiz, bununla birlikte göllerimiz, yaylalarımız, farklı ve özel mimariye sahip köy evlerimiz, gelin kayalarımız, şelalelerimiz, yaşlı anıt meşelerimiz, ormanlarımız, yazımız, kışımız, ilkbaharımız, sonbaharımız ve daha sayılabilecek birçok şey. Her biri ayrı ayrı görülmeye değer güzellikler." ifadelerini kullandı.

Varlık, ilçede bir "Yöre ve Kültür Müzesi" olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıddıka Dilek Yalçın Çelik ise Orta Asya'dan bugüne kadar yaklaşık bin yıldır kıyafetlerle kendi tarihlerini, kültürlerini bugüne taşıyan yöredeki kadınlara teşekkür etti.

Etkinlikte şenliğin düzenlenmesinde katkıda bulunan Kaymakam Ekrem Ender Ergün ile Belediye Başkanı Turhan Bulut'a plaket ve tablo verildi.

Mengen Yarenler ekibi ile Onur Demircioğlu ve Nazan Gören'in konser verdiği şenlikte, davul-klarnet ekibinin gösterisi sunuldu, Mengen ile ilgili şiirler okundu.

Ayrıca, açılan stantlarda sergilenen yöresel ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu, Prof. Dr. Çelik'in "Mengen'de Geleneksel Giyim Kuşam", Tanju Tatlı'nın "Mengen Aşçılık Geleneği", Hüseyin ve Varol Varlık ile Merve Varlık Turan ve Korhan Süren'in "Tozlu Sandıklardan Usta Ceketler-1" isimli kitapları tanıtıldı.

Yöresel kına gecesinin canlandırılmasıyla sona eren şenliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Varol Varlık - Kültür Sanat

Hisarcık Dörtyol Mengen Bolu Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title