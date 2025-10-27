Haberler

Meme Kanserini Yenen Hemşire Ayşe Özkul'un Başarı Hikayesi

Güncelleme:
Trabzonlu hemşire Ayşe Özkul, 3 yıl önce yakalandığı meme kanserini başarılı bir tedavi süreci ile atlatarak mesleğine geri döndü. Erken teşhisin önemini vurgulayan Özkul, diğer kadınlara sağlık kontrollerini aksatmamalarını önerdi.

Trabzonlu 29 yaşındaki hemşire Ayşe Özkul, 3 yıl önce yakalandığı meme kanserinde tedavi sürecini başarıyla tamamlayıp mesleğine yeniden kavuştu.

Özkul, henüz 18 yaşındayken sağ memesinde fark ettiği sertliğin yaptırdığı kontrollerde iyi huylu kitle olduğunu öğrendi.

Üniversite eğitiminin ardından Fatih Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne hemşire olarak atanan Özkul, 3 yıl önce ise kitlenin büyüdüğünü fark etti.

Tetkikler sonucu meme kanseri teşhisi konulan Özkul, İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdi. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi de alan Özkul, zorlu sürecin ardından Fatih Devlet Hastanesindeki görevine yeniden başladı.

Özkul, AA muhabirine, 11 yıl önce sağ memesinde kitle olduğunu fark ederek doktora gittiğini, kitlenin iyi huylu olduğunu öğrenmesinin ardından kontrollerini aksattığını söyledi.

Görevine atandıktan bir süre sonra yaptırdığı kontrollerde kitlenin büyüyerek kötü huylu tümöre dönüştüğünü fark ettiklerini belirten Özkul, zorlu bir tedavi sürecine başladığını dile getirdi.

Özkul, kemoterapi sürecinde saçlarını kaybetmesinin kendisini etkilediğini ifade ederek, "Fakat ben bu süreçte erken teşhis olmasından kaynaklı hep güçlü durdum. Bunun biteceğine inanarak sürece başladım. O yüzden her kadının meme muayenesini yaparak, aralıklı olarak doktor kontrolüne gitmesini öneriyorum." dedi.

Genç yaşta kansere yakalanabileceğini hiç beklemediğine değinen Özkul, "Hiç düşünmüyorsunuz. Öğrendiğimde çok fazla bir yıkım yaşadım. Birkaç gün kendime gelemedim. Hatta 'meme kanseri' bile denmesine izin vermediğim bir süreç oldu." ifadelerini kullandı.

Özkul, tedavi süreci öncesinde yoğun bakım servisinde çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Onlardan da etkileniyordum. Bende zaten bir kitle vardı ve bununda farkında olduğum için korkmak mı dersiniz farkındalık mı dersiniz açıkçası bu durumda doktora gitmem gerektiğini tekrar hatırlamış oldum. Aslında karşınıza vakalar çıktıkça doktora gitmeniz gerektiğini bir kez daha hatırlıyorsunuz."

"Hayattan daha çok keyif almaya başladım"

Erken teşhisin sağlığına kavuşmasında etkili olduğuna işaret eden Özkul, şunları kaydetti:

"Bu süreçte saçlarım döküldüğü için çok üzülmüştüm. Beni aslında en çok bu zorlamıştı. İnsanlar bana 'Ayşe saçların geri gelecek, bu da sana çok yakıştı' diyordu. Bunlar aslında çok etkili olmuyor ama gerçekten de saçlarım çok daha sağlıklı bir şekilde geldi, ben sağlıklıyım. Hayattan daha çok keyif almaya başladım. Çünkü öncesinde yaşadığınız hayat ve fikirleriniz bile değişiyor."

Kansere yakalanan ve tedavi süreci devam eden hastalara da tavsiyelerde bulunan Özkul, "Kesinlikle bu sürece girerken bir şeylerin bitmeyeceğine inanarak başlamasınlar. Bir süreç var. Bu bitecek ve her şekilde eskiye döneceksiniz." dedi.

Özkul, kanseri atlattıktan sonra çevresindeki birçok kadına da manevi olarak destek olduğunu ifade ederek, "Sağlık sektörüne girdikten sonra insan daha çok bu konulara hakim oluyor, daha çok farkındalık oluşuyor." diye konuştu.

