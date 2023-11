Mehmet Fatih Yalçınkaya: Sanatın birleştirici gücü vurgulandı

Anadolu coğrafyasının türkülerini genç kuşaklarla buluşturmak idealiyle yola çıkan sanatçı Mehmet Fatih Yalçınkaya, sanatın birleştirici bir yönü olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar çok ciddi bir stres altında kalıyor. Ama hemen akabinde sanatı konuştuğunuzda ortalık süt liman. Sanatın bütün kızgınlıkları, stresi alan bir tarafı var." dedi.

Kadim toprakların dilden dile söylenen ezgileriyle çıktığı uzun soluklu sanat yolculuğuna "Ay Işığı" albümüyle başlayan ve kurduğu orkestrayla konserlerine devam eden Yalçınkaya, müzik yolculuğunun nasıl başladığını, müzikteki hedeflerini ve ideallerini, yeni albüm hazırlıklarını AA muhabirine anlattı.

Karadeniz Teknik Üniversitesini bitirerek makine mühendisi olduğunu dile getiren Yalçınkaya, "Çocukluğumdan beri müziğe karşı bir ilgim var. Doğulu olunca da doğal olarak türkü söylemeniz lazım. Sesimiz de güzel. Tabii sadece güzellik yetmez, iyi olması yetmez. Aynı zamanda bunun eğitimini de almak icap eder. Dolayısıyla bu gayeyle üç yıla yakın şan eğitimi aldım." ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya, aranjör Volkan Gümüşlü'nün desteğiyle profesyonel anlamda müziğe adım attığını aktararak, şunları kaydetti:

"Başlangıçta hobi olarak albümler ve şarkılar yaptık. Daha sonra arkadaşların da tavsiyesi üzerine yola çıktık. Burada bir eksiklik hissediyordum. Tabii çok değerli sanatçı arkadaşlarım var. Ben de türkülere gönül vermişim. 'Türküleri acaba tekrar gençlere, toplumumuza nasıl sevdirebiliriz?' düşüncesine girince, albüm yapma kararı aldık. Ben hiçbir zaman, hiçbir uğraşımı hobi olarak görmem. Hangi işi ele alırsam alayım, bu benim esas işim olur. Gerçekten de o işi iyi yapmaya çalışırım."

"Sanatın bütün kızgınlıkları, stresi alan bir tarafı var"

Çocukluğundan beri görsel sanatları, sinemayı ve müziği çok sevdiğini vurgulayan Yalçınkaya, rahmetli annesinin, 'Önce mesleğini eline al, sonra sanatçı olursun.' sözünü dinlediğinin altını çizdi.

Mehmet Fatih Yalçınkaya, müziğe olan tutkusunun hayatı boyunca hiç sönmediğine dikkati çekerek, "Galiba bazı şeyleri daha güzel yapabilmek için birtakım imkanlara da sahip olmak lazım. Çünkü ben netice itibarıyla müziği, sanatın ötesinde bütün ilimleri içerisinde barındıran bir alan olarak görüyorum." diye konuştu.

Sanatın birleştirici gücüne de işaret eden Yalçınkaya, şu bilgileri verdi:

"Sanatın böyle bir özelliği var. Yeter ki siz doğru sunumu yapın, insanlar alır. Siz kaliteli iş yaparsanız ne olursa olsun, karşılığını mutlaka bulur. Sanat, iş dünyasındaki formel durumları öyle tatlı hale getirdi ki... İşimizin sonunda veya aralarda mesele hemen sanata dönüyor. Ortam yumuşuyor. İnsanlar çok ciddi bir stres altında kalıyor. Ama hemen akabinde sanatı konuştuğunuzda ortalık süt liman. Sanatın bütün kızgınlıkları, stresi alan bir tarafı var."

"Her sene bir albüm yapma hedefim var"

Yalçınkaya, profesyonel anlamda ilk kez Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahneye çıktığını belirterek, sahne performansının ardından çok güzel tepkiler aldığını dile getirdi.

Orkestranın işini en iyi yapan müzisyenlerden oluştuğunun altını çizen Yalçınkaya, 1 Aralık'ta Zorlu PSM'de vereceği yeni albüm lansman konserine ilişkin şunları söyledi:

"İlk çıkardığımız albüm Ay Işığı'ydı. Türküler vardı, iki tane de Arapça koymuştuk. 'Şaşkın' ve 'Ada Sahilleri'ni Arapça okumuştum. Ara ara albümlere okuyabildiğim tüm dillerden şarkılar koymayı düşünüyorum. 1 Aralık'ta Zorlu'da yapacağımız konserde, müzikseverlere her yöreden ve her melodiden esintiler sunmaya çalışacağız. Güzel bir şov yapacağımızı, güzel bir müzik şöleni olacağını düşünüyorum. Hakkı Yalçın'ın çok güzel sözleriyle çok güzel müzikler yapıldı. Hakan Altun'dan da bir beste aldık. Ona da çok teşekkür ediyorum. Her sene bir albüm yapma hedefim var. Ama özellikle türküleri ortaya çıkarma gibi bir gayretim var. Her yöreden türküleri çıkaracağız."

Mehmet Fatih Yalçınkaya, sanatta seyirciyi yakalamanın önemine de değinerek, Anadolu müziğinin zenginliğini uluslararası platformlara taşımak istediğini sözlerine ekledi.