'Medine Müdafaası' ayakta alkışlandı

Erzurum'un Oltu ilçesindeki tiyatrocuların sahneye koyduğu "Medine Müdafaası" oyunu büyük beğeni topladı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde faaliyet gösteren ve Oltulu tiyatroculardan oluşan Tiyatro Havdos ekibi tarafından sahnelenen "Medine Müdafaası" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Tarihi kahramanlık destanını konu alan oyun, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Türk tarihine "Medine Müdafii" ve "Çöl Kaplanı" unvanlarıyla geçen Ömer Fahreddin Paşa'nın, Medine'yi savunmak için iki yıl yedi ay boyunca verdiği destansı mücadeleyi anlatan oyun, Kocaeli Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Senaryosu Barış Tanrıver tarafından kaleme alınan ve yine Tanrıver'in yönetmenliğini üstlendiği oyun, tarihi gerçekleri etkileyici sahne performanslarıyla izleyiciye aktardı. Salonu dolduran tiyatroseverler, Fahreddin Paşa ve silah arkadaşlarının kutsal toprakları korumak uğruna sergilediği fedakarlıkları duygusal anlar yaşayarak takip etti. Gösterinin sonunda seyirciler, Tiyatro Havdos ekibini dakikalarca ayakta alkışladı.

2018 yılından bu yana tarihi olayları ve kahramanları tiyatro sahnesine taşıyan Tiyatro Havdos, "Medine Müdafaası" oyununu Türkiye'nin farklı şehirlerinde de sahnelemeyi hedefliyor. Ekip, eylül ayından itibaren şehir içi ve şehir dışını kapsayan geniş kapsamlı bir turne programına başlamayı planlıyor. Daha önce sahnelediği "Oltu Şura Devleti", "Aziziye Müdafaası" ve "Hilal-i Ahmer" adlı oyunlarla da büyük beğeni kazanan Tiyatro Havdos, yeni sezonda tarihi içerikli repertuvarıyla sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı