'Maziden Atiye Ahlat' programı gençleri tarihle buluşturuyor

Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden "Maziden Atiye Ahlat" programı, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 yıldır devam ediyor. 19-25 Nisan 2026 tarihleri arasında yürütülmekte olan bu haftaki program kapsamında ise 40 farklı ilden gelen 78 lise öğrencisi ve 10 öğretmenle "Maziden Atiye Ahlat" temasıyla yapılan 30. program gerçekleştiriliyor.

Programlara katılan öğrenciler, Ahlat ilçesi başta olmak üzere Van ve Muş'taki tarihi ve doğal güzellikleri görme imkanı buluyor. Ayrıca program kapsamında tarihi ve kültürel geziler dışında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kültür sanat etkinlikleri, konser ve şiir geceleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri ecdat mirasıyla buluşturan bu anlamlı çalışma, gençlerin zihin ve gönül dünyasında maziden atiye köprü kurmayı amaçlayan, köklü bir medeniyet ve kültürün mirasçısı olduğu bilinciyle yetişmesini hedefliyor. - BİTLİS

