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Mars, M&M’S portföyüne iki yeni ürün ekledi

Mars, M&M’S portföyüne iki yeni ürün ekledi
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M&M’S Minis ve M&M’S Cookie Dough Türkiye’de satışa sunulurken, Marvel iş birliğine özel koleksiyon paketleri de sınırlı süreyle raflarda yer alacak.

10 Eylül 2026, İstanbul – Mars, M&M’S markasının Türkiye portföyüne M&M’S Minis ve M&M’S Cookie Dough ürünlerini ekledi. Yeni ürünlerle birlikte, Mars ve The Walt Disney Company’nin global iş birliği kapsamında hazırlanan M&M’S x Marvel koleksiyon paketleri de Türkiye’de satışa sunuluyor.

M&M’S Minis, markanın çikolatalarını daha küçük boyutta sunarken, M&M’S Cookie Dough kurabiye hamuru lezzetindeki yumuşak merkezi, sütlü çikolatası ve çıtır renkli kaplamasıyla öne çıkıyor.

M&M’S x Marvel koleksiyonu

Mars ve The Walt Disney Company’nin 65’ten fazla pazarı kapsayan global iş birliği kapsamında hazırlanan özel koleksiyon paketlerinde M&M’S karakterleri, Marvel karakterlerinden ilham alan tasarımlarla yer alıyor.

Kampanyanın hikâyesinde M&M’S karakterleri, hayallerindeki Marvel rolleri için seçmelere katılıyor. Koleksiyonda Sarı karakteri Wolverine, Kırmızı karakteri Deadpool, Yeşil karakteri She-Hulk ve Mavi karakteri ise Daredevil rolüyle yer alıyor.

Mars Wrigley Türkiye ve Kafkaslar Bölgesi Genel Müdürü Anastasiya Ovchinnikova, lansmana ilişkin şunları belirtti: “İnovasyon bizim için yalnızca yeni ürünler geliştirmek değil, aynı zamanda ikonik markalarımızı değişen tüketici beklentileri doğrultusunda sürekli ileri taşımaktır. Yeni M&M’S ürünlerimizle farklı lezzet ve doku deneyimleri sunarken, The Walt Disney Company ile hayata geçirdiğimiz bu global iş birliği sayesinde M&M’S’in renkli ve eğlenceli dünyasını Marvel’ın sevilen karakterleriyle buluşturuyoruz. Bu sayede Türkiye’deki tüketicilere M&M’S’i keşfetmeleri ve farklı anlarda deneyimlemeleri için yepyeni seçenekler sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de M&M’S deneyimini yeni ürünler, yaratıcı fikirler ve güçlü iş birlikleriyle zenginleştirmeyi sürdüreceğiz.”

Mars, M&M’S portföyündeki bu yeniliklerle global marka ve inovasyon gücünü Türkiye’deki tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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