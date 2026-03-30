Marmarisli öğrenciler uluslararası gastronomi yarışmasında madalyaları topladı

Marmarisli öğrenciler, Gastro Erasmus 2026 Uluslararası Yemek Yapma Yarışması'nda bireysel ve takım kategorilerinde elde ettikleri altın ve gümüş madalyalarla Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Gastro Erasmus 2026 Uluslararası Yemek Yapma Yarışması'nda farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. 26 ülkeden çok sayıda okulun katıldığı organizasyonda, Halit Narin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem bireysel hem de takım kategorilerinde yarışarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Yarışmada bireysel ana yemek kategorisinde Hümeyra Karayiğit ve Betül Yaşar gümüş madalya kazandı. Bireysel makarna kategorisinde Emre Yeşil altın, Nilay Tosun ise gümüş madalya elde etti. Bireysel tatlı kategorisinde Kerem Akan ile Yağmur Dündar altın madalyanın sahibi oldu. Takım kategorisinde ise başlangıç, ana yemek ve tatlı menüsünden oluşan değerlendirmede; Yağmur Dündar, Emre Yeşil ve Hümeyra Karayiğit'ten oluşan ekip altın madalya kazanırken, Nilay Tosun, Kerem Akan ve Betül Yaşar'dan oluşan takım gümüş madalya elde etti.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, uluslararası düzeyde prestij taşıyan organizasyonda elde edilen başarıların Türk mutfağının genç temsilciler aracılığıyla dünyada daha güçlü şekilde tanıtılmasına katkı sağladığını belirterek, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı