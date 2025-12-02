Haberler

"Marmaris Yeni Yıl Festivali" başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 'Kültürler Buluşması' temasıyla hazırlanan Marmaris Yeni Yıl Festivali, Çağdaş Yalçın konseri ile başladı. Festival, halk dansları gösterileri ve fotoğraf sergileri ile zenginleşecek ve 31 Aralık'a kadar sürecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Kültürler Buluşması" temasıyla hazırlanan "Marmaris Yeni Yıl Festivali" başladı.

Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve bir ay devam edecek festivalin ilk gününde, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne alan Çağdaş Yalçın konser verdi.

"Kültürler Buluşması" temasıyla hazırlanan festivalde, Marmaris Gönüllüleri'nin sergilediği halk dansları gösterileri ve DJ Ahmet'in performansı izleyenlere neşeli anlar yaşattı.

Endonezya'nın kuruluşunun 80. yılı ve Türkiye-Endonezya dostluğunun 75. yılı dolayısıyla, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile Endonezya Fotoğraf Sanatı Dernekleri Federasyonu (FPSI) işbirliğinde hazırlanan "Endonezya'nın Güzellikleri" fotoğraf sergisi de festival kapsamında Marmaris Kültür ve Sanat Evi'nde sanatseverlerle buluştu.

Koray Ürkmez'in küratörlüğündeki sergi, Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği (MARFOD) ve Marmaris Belediyesinin katkılarıyla Endonezya'nın kültürel zenginliklerini, doğasının güzelliğini ve geleneksel yaşamın izlerini fotoğraf karelerinde yansıtıyor.

Festival çerçevesinde Lüksemburglu sanatçı Josh Island, Sarava İtalyan Caz Orkestrası, The Sound of The City İtalyan Pop Orkestrası, Nijnekamsk'tan gelen Tataristanlı sanatçılar, Kırgız Halk Dansları Ekibi de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne alacak.

Söz konusu festival 31 Aralık'ta yeni yıla girişle son bulacak.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Kültür Sanat
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortalığı karıştıracak sözler: Icardi bir tokat yemeyi hak ediyordu

Ortalığı karıştıracak sözler: Icardi bir tokat yemeyi hak ediyordu
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı! Aylardır orada yaşıyor

Bodrumundan gelen sesleri hırsız sandı, gerçek bambaşka çıktı
Türkiye'de yaşam süresi en uzun şehir Tunceli oldu

Veriler hayli dikkat çekici! Bu şehirde yaşayanların ömrü daha uzun
Ortalığı karıştıracak sözler: Icardi bir tokat yemeyi hak ediyordu

Ortalığı karıştıracak sözler: Icardi bir tokat yemeyi hak ediyordu
'Yayalar evimi izliyor' şikayeti üst geçidi yıktırdı. Sonrası fıkra gibi: İçerisi yine gözüküyor

"Evimi izliyorlar" şikayeti üst geçidi yıktırdı, sonrası fıkra gibi
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu

İstanbul'dan kaçıp köyüne döndü, modelistliği bırakıp çoban oldu
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen'den Galatasaray'a gözdağı

Galatasaray'a büyük gözdağı
İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru

İlk 30 dakikada fişi çektiler! Rize'de gol yağmuru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.