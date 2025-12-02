Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Kültürler Buluşması" temasıyla hazırlanan "Marmaris Yeni Yıl Festivali" başladı.

Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve bir ay devam edecek festivalin ilk gününde, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne alan Çağdaş Yalçın konser verdi.

"Kültürler Buluşması" temasıyla hazırlanan festivalde, Marmaris Gönüllüleri'nin sergilediği halk dansları gösterileri ve DJ Ahmet'in performansı izleyenlere neşeli anlar yaşattı.

Endonezya'nın kuruluşunun 80. yılı ve Türkiye-Endonezya dostluğunun 75. yılı dolayısıyla, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile Endonezya Fotoğraf Sanatı Dernekleri Federasyonu (FPSI) işbirliğinde hazırlanan "Endonezya'nın Güzellikleri" fotoğraf sergisi de festival kapsamında Marmaris Kültür ve Sanat Evi'nde sanatseverlerle buluştu.

Koray Ürkmez'in küratörlüğündeki sergi, Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği (MARFOD) ve Marmaris Belediyesinin katkılarıyla Endonezya'nın kültürel zenginliklerini, doğasının güzelliğini ve geleneksel yaşamın izlerini fotoğraf karelerinde yansıtıyor.

Festival çerçevesinde Lüksemburglu sanatçı Josh Island, Sarava İtalyan Caz Orkestrası, The Sound of The City İtalyan Pop Orkestrası, Nijnekamsk'tan gelen Tataristanlı sanatçılar, Kırgız Halk Dansları Ekibi de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne alacak.

Söz konusu festival 31 Aralık'ta yeni yıla girişle son bulacak.