Marmaris'te şevval umresi kafilesi dualarla uğurlandı

Marmaris'te düzenlenen törenle umre kafilesi yola çıktı. Kaymakam Nurullah Kaya, vatandaşların hayırlı yolculuklarını dileyerek organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde mukaddes topraklara gidecek umre kafilesi, düzenlenen törenin ardından yola çıktı.

Marmaris Merkez camileri tarafından organize edilen şevval umresi kapsamında, Yeni Camii bahçesinde uğurlama programı gerçekleştirildi.

Programa katılan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, umre yolculuğuna çıkacak vatandaşlarla ilgilenerek hayırlı yolculuklar diledi.

Kaya, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kafilede, aralık 2025'te düzenlenen "40 Gün Aralıksız Sabah Namazı" etkinliğine katılanlar arasından kurayla belirlenen vatandaşlar da yer aldı. Söz konusu uygulamanın, cami cemaatinin sabah namazına ilgisini artırmak amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

Vatandaşların ve yakınlarının katıldığı program, yapılan duaların ardından kafilenin uğurlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
