Marmaris'te 7 ülkeden 11 sanatçı atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 7 ülkeden 11 sanatçının katılımıyla atık malzemelerin sanat eserlerine dönüştürüldüğü "Kıymetli Hurdalar 2026 Marmaris" projesi hayata geçirildi.

İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) bünyesindeki Tabularasa Transnational Art Platform tarafından düzenlenen uluslararası çağdaş sanat projesi, bu yıl ilk kez Marmaris'te gerçekleştiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Hindistan, İran, İtalya, Nijerya ve Rusya'dan gelen sanatçılar, Marmaris'in doğası, denizi ve kent belleğinden ilham alarak kullanım ömrünü tamamlamış metal ve plastik malzemelerle özgün eserler üretiyor.

Hisarönü Asparan mevkisinde 10 Ekim'de başlayan üretim süreci ziyaretçiler tarafından izlenebilirken, ortaya çıkan eserler 20 Ekim Salı günü saat 17.00'de Atatürk Meydanı'nda açılacak sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almalıyız"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sıfır atık ve sürdürülebilirlik anlayışının kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

Sıfır atık ve geri dönüşümün yalnızca çevreyi temiz tutmakla ilgili olmadığına dikkati çeken Ünlü, "Atık olarak gördüğümüz malzemelerin sanat eserlerine dönüşmesi, kaynaklarımızı daha bilinçli kullanmanın ve farklı bir bakış açısı geliştirmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Sürdürülebilir bir gelecek için hepimizin sorumluluk alması gerekiyor. Sanatın çevre bilincini güçlendiren bu yönünü Marmaris'te uluslararası bir projeyle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA