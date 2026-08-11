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Marmara Adası Edebiyat Festivali Umut Temasıyla Son Buldu

Marmara Adası Edebiyat Festivali Umut Temasıyla Son Buldu
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Marmara Adası Edebiyat Festivali, 'Umut' temasıyla 6-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Festivalde film gösterimleri, söyleşiler, kitap imza günleri, dans tiyatrosu ve konserler yer aldı. Ayşe Kulin, Oya Baydar, Hakan Günday, Murathan Mungan gibi önemli şair ve yazarlar okurlarıyla buluştu. Etkinlikler, müzik dinletisi ve dans gösterilerinin ardından sona erdi.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Marmara Adası Edebiyat Festivali (MAEF) tamamlandı.

Galimi Çınarlı Derneği, Gündoğdu Köyü Derneği ve Marmara Adası Dostları Derneği işbirliğinde "Umut" temasıyla 6-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde, edebiyat ve sanat etkinlikleri düzenlendi.

Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi, Avni-Jale Özken Marmara Adalar Müzesi, Kole Burnu ve Gündoğdu Köy Meydanı gibi alanlarda yapılan programlarda film gösterimleri, söyleşiler, kitap imza günleri, dans tiyatrosu ve konserler yer aldı.

Dört gün süren festival kapsamında Ayşe Kulin, Oya Baydar, Hakan Günday, Murathan Mungan, Özgür Mumcu, Hikmet Hükümenoğlu, Ayşegül Devecioğlu ve Ayşe Övür'ün de aralarında bulunduğu şair, yazar ve akademisyenler okurlarıyla buluşarak söyleşi gerçekleştirdi.

Etkinlikler, müzik dinletisi ve dans gösterilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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