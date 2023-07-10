Mardinli Ressam ve Heykeltıraş Çevre Kirliliğine Dikkat Çekiyor

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde ressam ve heykeltıraş Nurettin Çakmak, metal geri dönüşüm atıklarından hazırladığı şahmeran heykeliyle çevre kirliliğine dikkati çekiyor.

2 çocuk babası Nurettin Çakmak, eşi Agrin Çakmak'ın da desteğiyle "Mardin Sanat Merkezi" adını verdikleri evinin alt katındaki atölyede çevre kirliliğine ve geri dönüşüme dikkati çekmek için bugüne kadar 21 eser hazırladı.

Bu eserleri özel şirketler ile müze ve kurumlara hediye eden Çakmak'ın 22'nci eseri ise ilk kez metal geri dönüşüm atıklarından ve yemek kaşıklarından hazırladığı şahmeran (başı insan, gövdesi yılan biçiminde olduğuna inanılan efsanevi yaratık) figüründeki heykel oldu.

Çakmak, 3 ay süren çalışma ile 700 yemek kaşığı ve topladığı metal geri dönüşüm atıklarından hazırladığı 250 kilogram ağırlığındaki heykeli, Midyat ilçesinde Haşimoğlu Atık Entegre AŞ bünyesindeki atık müzesine bağışladı.

"Doğaya ihanet etmeyelim"

Nurettin Çakmak, AA muhabirine, Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nden mezun olduğunu, uzun bir süre resim üzerine farklı çalışmalar yaptığını, 2010'dan sonra da atıklardan heykel yapmaya başladığını söyledi.

Evinin alt katını sanat atölyesine dönüştürdüğünü, kendisine destek veren mühendis eşiyle sanatla iç içe bir yaşam sürdüklerini dile getiren Çakmak, yapıp sattığı sanat eserlerinin yanı sıra bugüne kadar çevre kirliliğine dikkati çekmek için atıklardan 21 eser hazırladığını ifade etti.

Egzozdan teleskop, çöp adam gibi çevre ile iklim krizine dikkati çeken farklı eserler tasarladığını anlatan Çakmak, "Atık ve hurda malzemeleri kullanıyorum. Çevre ve geri dönüşümle ilgili insanlarda bir bilinç oluşması adına çalışıyorum." dedi.

Atıklardan tasarladığı 22'nci eserinin şahmeran figürü olduğunu belirten Çakmak, yaklaşık 3 ay süren çalışmaları sonucu pulları için 700 yemek kaşığı ile metal geri dönüşüm atıklarını kullanarak eserini tamamladığını kaydetti.

Çakmak, eserinde bisiklet zinciri, bilye ve bazı metal parçalar da kullandığını anlatarak, "Yaptığım çalışma benim için çok önemli. İleride bunun çok daha büyük boyutlusunu çalışmak isterim." ifadelerini kullandı.

Pullarını yaparken önce evdeki daha sonra komşularından temin ettiği kaşıkları kullandığını dile getiren Çakmak, bağışladığı eserinin Midyat'taki atık müzesinde ilgi görmesini beklediğini aktardı.

Çakmak, "Dünyada çevre her geçen gün atıklardan dolayı daha da kirleniyor. Herkesin bu konuda çalışma yapması gerekir. Plastik şişeler, çevreye büyük zarar veriyor ve bu beni çok üzüyor. Şahmeran figürlü eserle çevresel bir mesaj vermek istiyorum. Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. İnsan yaşadığı yeri kirletmez. Bu mesajı insanlarımıza vermek için çok çaba sarf ettim. Bilindiği üzere şahmeran, efsaneye göre çok sevdiği bir insan tarafından ihanete uğramıştır. Bu beni çok etkiledi. Biz de yaşadığımız doğaya ihanet etmeyelim. Doğaya sadık olmamız lazım." diye konuştu.

Agrin Çakmak ise eşiyle son dönemde atıklardan heykel yapmaya başladıklarını, güzel eserler ortaya çıktığında bu alana ilgilerinin daha da arttığını belirtti.

Atıklardan hazırladıkları şahmeran figüründeki heykelin, çevre konusunda mesaj verdiğine işaret eden Çakmak, "Çevreye atık atmayalım, bu konuda dikkat edelim. Bu duyarlılığı çocuklarımıza da öğrettik. Şimdi çevremize öğretmeye çalışıyoruz." dedi.