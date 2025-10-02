Mardin'in Kültürel Mirası Tehlikede

MARDİN'deki inşaatlarda şehrin simgesi Mardin taşı yerine bölgenin dokusuna uygun olmayan malzeme kullanıldığı, bunun da kentin kültürel kimliğine zarar verdiği ileri sürüldü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi için 'Kültürel Peyzaj Alanı' olarak önerilen Mardin, üst üste sıralanan taş evleri ile özgün bir görünüme sahip. Kentte yapı malzemesi olarak coğrafi işaret tescilli, açık sarı renkli ve kolay işlenebilen Mardin taşı kullanılmakta, bu taş mimariye hem estetik hem de dayanıklılık kazandırıyor. Taşın ocaktan çıkarıldıktan sonra sertleşen yapısı sayesinde süsleme detayları kolayca işlenebilmekte, evlerde sıva kullanılmadan taş duvarlar doğal dokusu ile korunmakta. Duvar örmesinde kireçle karıştırılmış taş kumu harç olarak kullanılırken, temizlikte de aynı taşın tozu tercih edilmekte. Taş ocağı işletmecisi Yasemin Kalya, kentin tarihi dokusunu korumak adına Mardin taşının kullanılmasının zorunlu olduğunu ancak bazı inşaatlarda sahte malzeme kullanılarak yapılan taşların bu dokuya zarar verdiğini söyledi.

'BU MİRASA VURULMUŞ BİR DARBE'

Mardin'in sadece taşlardan oluşan bir şehir değil, aynı zamanda medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu söyleyen Kalya, "Mardin'in binlerce yıllık tarihini ve kültürel dokusunu yansıtan Mardin taşı, bu coğrafyanın en önemli kültürel miras unsurlarından biridir. Mardin'in eşsiz mimarisini sahte malzemelerle bozmak, kentin hafızasına yapılan en büyük haksızlıktır. Mardin'in taşını taklit eden her sahte malzeme, bu mirasa vurulmuş bir darbedir. Çünkü sahte taşla yapılan her bina, kültürel dokuya, geçmişimize ve geleceğimize ihanettir. Bizler Mardin'in mimarisine sahip çıkmak, çocuklarımıza sahici bir miras bırakmak istiyoruz. Sözleşmelere ve koruma kurallarına uyulsun, sahte taş yerine Mardin'in gerçek taşı kullanılsın. Unutmayalım, Mardin'in taşına sahip çıkmak demek; tarihimize, kültürümüze ve geleceğimize sahip çıkmak demektir" diye konuştu.