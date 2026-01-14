Haberler

Mardin'in kültür hazinesi İstanbul'a taşınıyor

Mardin, binlerce yıllık kültürel birikimini İstanbul'da düzenlenecek 'Mardin İl Tanıtım Günleri' ile tanıtmaya hazırlanıyor. 15-18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, Mardin'in tescilli yöresel lezzetlerini, kültürel mirasını ve turistik değerlerini İstanbullularla buluşturacak.

Tarih ve medeniyetin kadim kenti Mardin, binlerce yıllık kültürel birikimini İstanbul'da düzenlenecek "Mardin İl Tanıtım Günleri" ile tanıtmaya hazırlanıyor. MARİŞ (Mardinli İş İnsanları Derneği) tarafından organize edilen etkinlik, Mardin'in zengin tarihini, tescilli yöresel lezzetlerini, kültürel mirasını ve eşsiz dokusunu İstanbullularla buluşturacak.

15-16-17-18 Ocak 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda (Yeşilköy/İstanbul) gerçekleştirilecek organizasyon, Mardin'in kültürel ve turistik değerlerini geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.

Mardin İl Tanıtım Günleri'nin protokol açılışı, 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak. Etkinlik, MARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Dört gün sürecek tanıtım günlerinde, Mardin'in tarihini yansıtan görsel sunumlar, kültürel etkinlikler ve yöresel lezzetlerin yer alacağı stantlar ziyaretçileri bekliyor. Organizasyon kapsamında, Mardin'in sahip olduğu kültürel mirasın ve medeniyetler mozaiğinin İstanbul'da en güzel şekilde temsil edilmesi hedefleniyor.

Mardin'in eşsiz ruhunu İstanbul'a taşıyacak bu büyük buluşmada, tüm misafirler Mardin'in kadim tarihine ve kültürel zenginliğine yakından tanıklık etme fırsatı bulacak.

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat
